المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء هان دوك سو

Photo : YONHAP News

قررت المحكمة الدستورية إعادة رئيس الوزراء، والقائم بأعمال الرئيس الكوري، "هان دوك سو" إلى منصبه، بعد أن بتت في قضية عزله التي رفعها البرلمان.وأعلنت المحكمة الدستورية عن قرارها اليوم الاثنين، بعد 87 يوما من إقرار طلب العزل في البرلمان، حيث رفض خمسة من أصل ثمانية قضاة عزل هان، وأيد أحد القضاة العزل، وقال القاضيان المتبقيان إنه ينبغي على المحكمة رفض القضية دون مراجعة حيثياتها.وكان هان قد أصبح القائم بأعمال الرئيس بعد أن فرض الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، وتم عزله يوم 14 ديسمبر، ولكن في يوم 27 ديسمبر أقر البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة طلبا بعزل هان، متهما إياه بمساعدة يون وتحريضه على فرض الأحكام العرفية. وفي سعيها لعزله، استشهدت المعارضة أيضا برفض هان تعيين قضاة المحكمة الدستورية وقراراته برفض مشروعات القوانين التي تقضي بإجراء تحقيقات خاصة مع السيدة الأولى كيم كون هي.