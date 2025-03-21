وزير الخارجية الكوري يعقد محادثات منفردة مع نظيريه الياباني والصيني

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عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات ثنائية في طوكيو مع كل من نظيريه الياباني والصيني، حيث بحث معهما مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا كوريا الشمالية، والتعاون الاقتصادي.وفي المحادثات التي عقدت أول من أمس السبت، اتفق الوزير الكوري مع نظيره الياباني "داكيشي إيوايا" على تعميق التعاون الثنائي بين سيول وطوكيو في حل قضايا كوريا الشمالية.وبحث الوزيران عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكدا سعي البلدين للتعاون من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل.كما اتفقا على تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة من أجل الاستجابة للأوضاع الدولية الخطيرة.وكان الوزير الكوري "تشو" قد التقى قبل ذلك بنظيره الصيني "وانغ يي" يوم الجمعة، حيث اتفق معه على خلق نقطة تحول جديدة في العلاقات بين سيول وبكين من خلال مشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية هذا العام.واتفق الوزيران في الرأي على أنه يتوجب على البلدين تسريع المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، والسعي بقوة إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. واتفقا على توسيع التبادلات على المستويات المحلية وبين البرلمانين وفي مجالي الشباب والثقافة وغير ذلك من المجالات، وتعزيز المشاعر الودية بين شعبيْ البلدين.