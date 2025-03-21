انخفاض عدد مرضى السل في كوريا الجنوبية لـ13 عاما متتالية

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شهد عدد مرضى السل في كوريا الجنوبية انخفاضا لـ13 عاما متتالية منذ أن وصل إلى ذروته في عام 2011.وطبقا لتقرير صادر عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، بلغ عدد مرضى السل في كوريا خلال العام الماضي 17 ألفا و944 شخصا، بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بالعام الأسبق.وقد بلغ عدد مرضى السل في كوريا الجنوبية ذروته عند 54 ألفا و911 شخصا في عام 2011، ثم بدأ ينخفض بمعدل 7.6% سنويا، ليتراجع عدد المرضى بنسبة 64.5% حتى العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد مرضى السل من المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، والأجانب، يتزايد بشكل مستمر.وبلغ عدد مرضى السل من المسنين الكوريين 15 ألفا و534 شخصا، والأجانب 1077 شخصا، في العام الماضي، مما يشكل 58.7% و0.3% من إجمالى عدد المرضى.