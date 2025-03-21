القائم بأعمال الرئيس الكوري يتعهد بمعالجة القضايا العاجلة فور إعادة تعيينه

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قال "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري إنه سوف يبذل كل ما في وسعه لمعالجة القضايا العاجلة ذات الصلة بالاستقرار في شؤون الدولة بناء على ما ينص عليه الدستور والقوانين.وأكد "هان" أن الحكومة ستخصص كل حكمتها وقدراتها لضمان المصالح الوطنية للبلاد في الحروب التجارية الراهنة.جاء ذلك في خطاب وجهه "هان" اليوم الاثنين فور رفض المحكمة الدستورية لعزله من منصبه، حيث أضاف أنه فكر في أثناء غيابه في المهام الأكثر إلحاحا التي ينبغي أن ينفذها بعد عودته إلى عمله.وشدد "هان" على أنه قد حان الوقت لأن تتغير الحكومة والمعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، داعيا الأحزاب السياسية إلى التعاون مع الحكومة.وفور إصدار المحكمة الدستورية حكما برفض عزله، عاد القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء "هان" إلى عمله، حيث أصدر تعليمات لإعلان منطقتي "أوي سونغ" وأول جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، اللتين تعرضتا لحرائق واسعة في الغابات، كمناطق كوارث خاصة.