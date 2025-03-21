ردود فعل حزبية متباينة على الحكم برفض عزل رئيس الوزراء

Photo : KBS News

تباينت ردود الفعل من قبل الأحزاب السياسية الكورية إزاء قرار المحكمة الدستورية برفض عزل رئيس الوزراء "هان دوك سو".وقال حزب قوة الشعب الحاكم إن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قرار عزل رئيس الوزراء "هان" يعد بمثابة تحذير شديد اللهجة من جانب السلطة القضائية ضد الاستبداد التشريعي الذي يمارسه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وأكد رئيس لجنة الطورئ في الحزب الحكم "كوان يونغ سيه" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين أن حكم المحكمة الدستورية يشير إلى أن قرار عزل "هان" قد جاء على خلفية سياسية استراتيجية.ودعا زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كوان سونغ دونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إلى تقديم اعتذار للشعب عن شلل شؤون الدولة من خلال محاولته عزل رئيس الوزراء، على الرغم من علمه بأن تلك المحاولة سيتم رفضها.ومن جانبه، أعرب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن أسفه لحكم المحكمة الدستورية.وقال رئيس الحزب المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" إن قرار المحكمة الدستورية يجب أن يُحترم، لكنه يشك فيما إذا كان الجمهور سوف يقتنع بذلك القرار.ودعا زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي "بارك تشان ديه" الرئيس المؤقت "هان" إلى تعيين القاضي "ما أون هيوك" في عضوية المحكمة الدستورية بشكل فوري.