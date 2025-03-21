الحكومة الكورية تشكل فريقا للتعامل مع تصنيف البلاد كدولة ذات وضع حساس

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كشف "تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن خطة لتشكيل فريق عمل مشترك يتكون من مسؤولي الهيئات الحكومية ذات الصلة، ضمن الجهود الرامية إلى حل مشكلة تصنيف وزارة الطاقة الأمريكية لكوريا الجنوبية كدولة ذات وضع حساس.جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، بعد تلقي تشيه تقريرا من وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك غُن" حول نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.ودعا "تشيه" الحكومة إلى إجراء مناقشات للمتابعة مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن من خلال فريق العمل المشترك.كما استعرض "تشيه" خطة الحكومة للاستجابة لإجراءات التعريفات الجمركية المتبادلة والتعريفات الجمركية الخاصة بالمنتجات المختلفة، والتي من المقرر أن تعلن عنها الولايات المتحدة يوم الثاني من شهر أبريل القادم.