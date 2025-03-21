وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان يعقدون محادثات ثلاثية في طوكيو

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التقى وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان أول من أمس السبت في طوكيو، حيث تبادلوا الآراء حول القضايا العالقة بين الدول الثلاث، بما في ذلك قضايا شبه الجزيرة الكورية.وقال الوزير الكوري "تشو تيه يول" إن الاجتماع أكد مجددا على أن الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو مصلحة ومسؤولية مشتركة للدول الثلاث، كما أدان بشدة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الدول الثلاث اتفقت على أنها لديها حاجة ومسؤولية لتوفير المزيد من عوامل الاستقرار للسلام والتنمية في المنطقة من خلال تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة وتعميق التعاون بينها.وأضاف الوزير "وانغ" أنه من الضروري أن تقوم الدول الثلاث باستئناف المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وتوسيع نقاط اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة، وإجراء حوار لتوفير سلاسل التوريد الإقليمية.ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا" عن قلقه من أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.كما أعرب عن أمله في تعزيز الاتصالات بين الدول الثلاث بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي.