البنك المركزي الكوري يختبر المعاملات الفعلية بالعملة الرقمية

Photo : YONHAP News

البنك المركزي الكوري يختبر المعاملات الفعلية بالعملة الرقميةسيبدأ البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء في استقطاب مستخدمين لاختبار العملة الرقمية الكورية الجديدة، ضمن مشروع "نهر هان".يذكر أن العملة الرقمية هي شكل إلكتروني من النقود يُصدره البنك المركزي، بما يسمح بإجراء مدفوعات وتحويلات آمنة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى عملة مادية.وعلى عكس الأصول الافتراضية، تُعدّ العملة الرقمية عملة قانونية يُصدرها ويتداولها البنك المركزي مباشرة.ويمكن لأي شخص التقدم بطلب للمشاركة، مع أسبقية التسجيل لما يصل إلى 100 ألف مستخدم، ويمكن للأشخاص المختارين إجراء معاملات حقيقية بدءا من يوم من 1 أبريل وحتى يوم 30 يونيو.وسوف تُجرى المعاملات باستخدام نظام دفع برمز الاستجابة السريعة "كيو آر كود".