سيول تراقب زيارة مسؤول أمني روسي رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها تراقب عن كثب الزيارة الأخيرة التي قام بها سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" إلى كوريا الشمالية، حيث التقى بزعيم النظام الحاكم في الشمال "كيم جونغ أون".وفي إحاطة دورية عُقدت أمس الاثنين، صرّح المتحدث باسم وزارة التوحيد "كو بيونغ سام" بأنّ زيارة "شويغو" إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة، بعد أربعة أيام فقط من زيارة نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو"، كانت زيارة غير عادية بالنظر إلى توقيتها وجدول أعمالها. وأوضح أنّه على الرغم من عدم كشف روسيا وكوريا الشمالية عن تفاصيل محادثاتهما، فمن المحتمل أن تكونا قد توصلتا إلى اتفاقات مهمة.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة قد قالت إنّ "شويغو" سلّم رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، واتفقا على التنفيذ غير المشروط لمعاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في يونيو من العام الماضي. وكان "شويغو" قد زار كوريا الشمالية سابقا في يوليو 2023 وسبتمبر من العام الماضي، وتمّ التوصل إلى اتفاقات دبلوماسية رئيسية بين البلدين بعد كل زيارة، بما في ذلك محادثات القمة بينهما ونشر قوات كورية شمالية في روسيا.