الحكومة تؤكد موقفها الحازم تجاه طلاب الطب الذين يواصلون احتجاجاتهم هذا العام

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أكدت الحكومة الكورية مجددا عدم وجود أي مرونة في الشؤون الأكاديمية لطلاب الطب الذين يحتجون على زيادة حصص القبول في كليات الطب.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، قال "كيم هونغ سون" مدير إدارة دعم كليات الطب في وزارة التعليم، إنه من الضروري أن يعود الطلاب إلى دراستهم في الوقت المناسب للعام الدراسي الجديد، وإلّا فسوف يواجه أولئك الذين يمتنعون عن ذلك عواقب وفقا للوائح الدراسية.وأكد المسؤول أن كليات الطب مارست مرونة ووافقت على طلبات الإجازات العام الماضي لمنع طرد الطلاب أو رسوبهم، ولكن لا يمكن أن تستمر القواعد المختلفة للطلاب في مختلف المجالات.وأكد "كيم" التقارير الإعلامية التي تفيد بأن أكثر من نصف عدد الطلاب في إجازات في كلية الطب بجامعة "يون سيه" قد قدموا طلبات للعودة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.وعندما سُئل عن تعهد الحكومة السابق بتجميد حصة العام الدراسي 2026 عند ثلاثة آلاف و58 طالبا بشرط أن يعود الطلاب بحلول نهاية الشهر، قال المسؤول إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد يوم 31 مارس.