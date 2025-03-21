هيون ديه تستثمر 21 مليار دولار في الولايات المتحدة

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أعلنت مجموعة "هيون ديه موتور" الكورية للسيارات أمس الاثنين أنها سوف تستثمر 21 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة هيون ديه، "تشونغ أوي سون"، عن هذه الخطط في فعالية في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف هذه الاستثمارات بأنها "دليل واضح" على فعالية سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية.وأعرب تشونغ عن سعادته بالإعلان عن الاستثمارات الجديدة التي ستقدمها الشركة على مدى السنوات الأربع القادمة، والتي تشمل 8.6 مليار دولار لقطاع السيارات، و6.1 مليار دولار لقطاعات الصلب وقطع الغيار والخدمات اللوجستية، و6.3 مليار دولار لقطاعات الصناعات المستقبلية والطاقة.وتخطط شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية لفتح مصنع جديد للسيارات في ولاية جورجيا الأمريكية هذا الأسبوع، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين و200 ألف سيارة سنويا.وأعلن تشونغ أيضا عن خطط لبناء مصنع جديد للصلب في لويزيانا، والذي سينتج مليونين وسبعة ملايين طن متري من الفولاذ سنويا، ويوفر ألواحا فولاذية لسيارات الشركة المصنعة في الولايات المتحدة.