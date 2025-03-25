استمرار حرائق الغابات الهائلة في المناطق الجنوبية من كوريا

Photo : KBS

استمرت حرائق الغابات الهائلة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ في جنوب شرق كوريا لليوم الخامس على التوالي، اليوم الثلاثاء.وتُكافح دائرة الغابات الكورية حرائق غابات متعددة في تلك المقاطعة، مع تنفيذ أعلى مستوى للاستجابة للكوارث، وهو المستوى الثالث، في سان تشونغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بالإضافة إلى منطقة أوي سونغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومنطقة أول جو في أول سان. كما تم تطبيق مستوى الاستجابة الثاني في كيم هيه بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وتشير التقديرات إلى أن مساحة المنطقة المتضررة من حرائق الغابات في أوي سونغ قد زادت إلى 12,565 هكتارا، وتم احتواء 55% من الحرائق حتى صباح اليوم الثلاثاء.وتمكنت سلطات الإطفاء من احتواء 88% من الحرائق في سان تشونغ، و98% في أول جو، و99% في كيم هيه.وتم نشر أكثر من 60 مروحية في أوي سونغ، و32 في سان تشونغ، و14 في أول جو.