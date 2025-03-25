القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد التام لمواجهة كوريا الشمالية

Photo : KBS News

عقد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "هان دوك سو" جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي مساء أمس الاثنين، دعا فيها إلى الاستعداد التام لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.وخلال الاجتماع الذي بدأ في الساعة التاسعة مساء في المجمع الحكومي في سيول، قال "هان" إن الوضع الأمني في كوريا الجنوبية صار أخطر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تواصل استفزازاتها النووية والصاروخية، بالإضافة إلى هجماتها الإلكترونية ضد كوريا الجنوبية.وأمر "هان" المشاركين في الاجتماع بضمان عدم وجود أي ثغرات في الجاهزية لحماية الأرواح والممتلكات، كما حث على التعاون الوثيق مع الدول الحليفة والمجتمع الدولي، استنادا إلى التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لضمان استمرار الجهود الدبلوماسية للبلاد دون انقطاع.وشدد أيضا على أهمية الاقتصاد، قائلا إن الاقتصاد هو الأمن، والأمن هو الاقتصاد.