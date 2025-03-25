تراجع مؤشر ثقة المستهلك الكوري في مارس

تراجع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الجاري بعد تحسنه لشهرين متتاليين.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 93.4 نقطة في مارس، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل القراءة الأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن تباطؤ الطلب المحلي وتباطؤ نمو الصادرات.وبلغ مؤشر ثقة المستهلك لأسعار المساكن 105 نقاط، بزيادة قدرها ست نقاط، مسجلا أكبر زيادة له منذ يوليو، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الشقق في فبراير.وسجل التضخم المتوقع للعام القادم 2.7%، دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي.