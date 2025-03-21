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الاقتصادية

كوريا تتفاوض مع مصر على تصدير طائرات هجومية وصواريخ مضادة للدبابات

Write: 2025-03-25 13:22:32Update: 2025-03-25 13:54:48

كوريا تتفاوض مع مصر على تصدير طائرات هجومية وصواريخ مضادة للدبابات

Photo : YONHAP News

صرح  السفير  خالد  عبد  الرحمن سفير  مصر  لدى  كوريا  الجنوبية بأنه  يتم  حاليا  إجراء  مفاوضات بين  مصر  وكوريا حول  تصدير  الطائرات الهجومية  الكورية  الخفيفة من  طراز  "إف إيه  50"،  والصواريخ الكورية  المضادة  للدبابات إلى  مصر.
جاء  ذلك  في  تصريحات  صحفية  أدلى  بها  السفير  المصري أمس،  حيث  قال  إن  التعاون الدفاعي  بين  مصر  وكوريا  يعكس  المشاركة  الاستراتيجية المعمقة  بين  البلدين.
يذكر  أن  الحكومة الكورية  ظلت  تسعى  لتصدير  منتجاتها الدفاعية  إلى  مصر،  التي  تعتبر  من  أكبر  القوى  العسكرية في  الشرق  الأوسط، حيث  قام  رئيس  الهيئة  الكورية لبرنامج  المشتريات  الدفاعية "صوك  جونغ  كون" بزيارة  إلى  مصر  مع  عدد  من  ممثلي  شركات  الصناعات الدفاعية  الشهر  الماضي. 
وأعرب  السفير  المصري عن  تقديره  لمساعدة كوريا  الجنوبية  في  توطين  تقنياتها الدفاعية  المتقدمة  في  مصر،  المجهزة بمستوى  عالٍ  من  الصناعات  ذات  الصلة  والقوى العاملة. 
كما  أعرب  عن  رغبة  القاهرة في  توسيع  التعاون الاقتصادي  بين  البلدين في  مختلف  المجالات بمناسبة  مرور  30  عاما  على  إقامة  العلاقات الدبلوماسية  بين  البلدين يوم  13  أبريل  القادم،  وقال  إن  الطاقة والبنية  التحتية  والتحول الرقمي  هي  أهم  مجالات  التعاون الواعدة  بين  البلدين.
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