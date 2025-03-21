نائبة وزير الخارجية الكوري تلتقي بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة

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التقت "كانغ إين سون" نائبة وزير الخارجية الكوري بعدد من الشخصيات البارزة في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية اليوم أن نائبة الوزير كانغ التقت، على هامش مشاركتها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" لمناقشة تعزيز التعددية بقيادة الأمم المتحدة والقضايا الكورية الشمالية، حيث طلبت المسؤولة الكورية من الأمم المتحدة إصدار رسائل إدانة قوية باستمرار لانتهاكات قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك التعاون غير المشروع بين كوريا الشمالية وروسيا.والتقت كانغ أيضا بنائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "هاوليانغ شوي"، حيث اقترحت عليه تنفيذ مشروعات فعالة بين الطرفين من خلال استغلال شبكة التعاون الإنمائي للبرنامج وقدرته على تنفيذ المشروعات الميدانية.وقد شاركت نائبة وزير الخارجية الكوري في جلسة مناقشات عامة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حيث قدمت تدابير كورية لتعزيز عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة للتغلب على التحديات المختلفة. وفي جلسة المناقشات التي جرت تحت عنوان "تعزيز قدرة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة على التكيف مع الحقائق المتغيرة"، قالت كانغ إنه ينبغي على مجلس الأمن تطوير "بعثات سلام مخصصة" حسب الظروف المتغيرة.