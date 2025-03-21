كوريا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون العسكري

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن رئيس الهيئة "كيم ميونغ سو" التقى بنظيره الفلبيني "روميو براونر" أمس، حيث ناقشا الأوضاع الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وخلال اللقاء الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2019، قال "كيم" إن الفلبين دولة صديقة قاتلت إلى جانب جمهورية كوريا من أجل الحرية والسلام خلال الحرب الكورية، كما أنها دولة تتقاسم مع كوريا قيم الديمقراطية، وشدد على ضرورة توسيع التعاون العسكري بين البلدين من أجل ضمان الحرية والسلام والازدهار في المجتمع الدولي.الجدير بالذكر أن البلدين قد أبرما مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في عام 2013، وظلا يواصلان التبادلات رفعية المستوى والتعاون في المجال الدفاعي.وقد جاء هذا اللقاء على هامش زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفلبيني "براونر" لمقر هيئة الأركان المشتركة الكورية، بمناسبة حفل تسليم وإطلاق سفن الدورية رقم 1 و2 للبحرية الفلبينية، الذي سيقام في مدينة أولسان يوم 27 من شهر مارس الجاري.