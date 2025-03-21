سام سونغ تسعى لتوسيع أعمالها في الصين

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قام "لي جيه يونغ" رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات بزيارة إلى مصنع شركة "شاومي" الصينية للسيارات الكهربائية ومقر شركة "بي واي دي" الصينية التي تعتبر أكبر شركات لإنتاج السيارات الكهربائية في العالم، وذلك ضمن مساعي سام سونغ لتوسيع أعمالها في الصين.وخلال زيارته إلى شركة "بي واي دي"، التي تعد الثانية من نوعها بعد زيارته السابقة في عام 2018، اجتمع "لي" مع كبار المسؤولين في الشركة لمناقشة التعاون في إنتاج المكونات الإلكترونية والكهربائية للسيارات.يذكر أن قطاع السيارات الكهربائية يقع ضمن محركات النمو المستقبلية لشركة سام سونغ للإلكترونيات حسب الاستراتيجية التي وضعها رئيس مجلس إدارتها "لي".ومن المتوقع أن يجتمع "لي" أيضا مع عدد من المسؤولين في الشركات الصينية الكبرى في منطقة "شن تشن"، المعروفة باسم "وادي السيليكون" الصيني، بما في ذلك شركة "هواوي"، أكبر شركة لإنتاج معدات الاتصالات في الصين، وشركة "فيفو" المصنعة للهواتف الذكية.ومن المتوقع أن تستمر زيارة رئيس سام سونغ للصين لمدة أسبوع تقريبا، حيث يلتقي مع عدد آخر من الرؤساء التنفيذيين لشركات دولية وشركاء الأعمال الصينيين.