الحكومة الكورية تستعد للتعامل مع التعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة

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تركز حكومة كوريا الجنوبية حاليا قوتها التفاوضية مع الولايات المتحدة من أجل تقليل الأضرار التي ستنجم عن تطبيق الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية المتبادلة يوم الثاني من شهر أبريل القادم.وصرح مسؤول كبير في وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس بأن الوزارة تستعد حاليا لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تجهز تدابير مضادة بافتراض حدوث أسوأ السيناريوهات. وأوضح أنه عند فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستتأثر السلع التي يتم تصديرها بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي تقوم الوزارة حاليا بمراجعة التأثيرات المتوقعة على كل سلعة، وتدرس نوع الدعم الذي يمكن للحكومة تقديمه.وتسعى الحكومة الكورية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة إلى ضمان موقع متميز نسبيا مقارنة بالدول الكبرى من خلال تخفيض معدلات التعريفات الجمركية المتبادلة التي سيتم تطبيقها على كوريا الجنوبية بقدر الإمكان.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية تركز على الحصول على معاملة تفضيلية لكوريا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة.