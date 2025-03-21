المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه منتخب الأردن في تصفيات آسيا

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سيواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخب الأردن مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.وسوف يلعب المنتخب الكوري بقيادة المدرب "هونغ ميونغ بو" مباراته الثامنة ضمن المجموعة الثانية، ضد منتخب الأردن، في الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب كأس العالم في مدينة "سو وان" بمقاطعة كيونغ كي.ويتصدر المنتخب الكوري حاليا المجموعة الثانية برصيد 4 انتصارات و3 تعادلات و15 نقطة، من 7 مباريات، لكنّ المنتخبين الأردني والعراقي يتبعانه بفارق ضئيل في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن المجموعة الثانية.ونتيجة للتعادل مع منتخب عُمان، أصبحت فرص المنتخب الكوري في التأهل للنهائيات أقل، وإذا فشل في الفوز على منتخب الأردن، فسوف يكون من الصعب ضمان تأهله إلى النهائيات حتى نهاية الدور الثالث من التصفيات.ويستعد المدرب هونغ لهذه المباراة بـ25 لاعبا فقط دون أي بدلاء من اللاعبين المصابين "لي كانغ إين" و"بيك سونغ هو"، و"جونغ سونغ هيون".يذكر أن منتخب الأردن مصنف في المركز الـ64 ضمن قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بينما يحتل المنتخب الكوري المركز الـ23.