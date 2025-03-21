نيويورك تايمز: طالبة كورية في جامعة كولومبيا تواجه الترحيل بسبب احتجاجها لدعم فلسطين

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس أن طالبة كورية في جامعة كولومبيا، في الولايات المتحدة، تواجه الترحيل بسبب مشاركتها في مظاهرة لدعم فلسطين.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الطالبة الكورية في جامعة كولومبيا، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي شاركت في احتجاجات ضد الحرب على غزة في العام الماضي في الجامعات الأمريكية، تم تعقبها مؤخرا من قبل مسؤولي الهجرة والجمارك، الذين زاروا مقر إقامتها.وقد أفادت التقارير أن الطالبة وكّلت محاميا للرد على ذلك.وكانت الطالبة قد انتقلت إلى الولايات المتحدة مع والديها عندما كانت في السابعة من عمرها، وتخرجت الأولى في دفعتها في المدرسة الثانوية، وهي موجودة في الولايات المتحدة بشكل قانوني كمقيمة دائمة.وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه لا يبدو أن الطالبة قامت بتنظيم الاحتجاجات.وتعتقل إدارة "ترامب" الأمريكية المشاركين الرئيسيين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم الجامعات، بدعوى أنهم قاموا بالترهيب والتمييز ضد الطلاب اليهود، بل وتقوم بترحيلهم إذا لم يكونوا مواطنين