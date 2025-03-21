حرائق الغابات تدمر معبد غونسا الذي يعود إلى عهد مملكة شيلا

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احترق معبد "غونسا"، وهو معبد قديم بُني في الأصل عام 681 خلال عهد مملكة "شيلا"، وسط حرائق الغابات المستمرة في بلدة "أوي سونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ووفقا لسلطات الغابات، فإن المعبد البوذي التاريخي في منطقة "دان تشون" في "أوي سونغ"، والذي كان أيضا المعبد الرئيسي لطائفة "جوجيه" البوذية الكورية، قد دمر بالكامل في الحريق حوالي الساعة 4:50 مساء الثلاثاء.وصدر أمر بإخلاء المنطقة في حوالي الساعة 3:20 مساء، مما دفع حوالي 20 شخصا، من بينهم 5 إلى 6 رهبان في المعبد، إلى المغادرة منذ الساعة 3:50 مساء.وقد تم نقل عدد من الأصول الثقافية الملموسة التي يمتلكها المعبد، مثل بوذا ذي المقعد الحجري، وهو من الكنوز الوطنية، في وقت سابق إلى أجزاء مختلفة من المقاطعة.