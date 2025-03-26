حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية يزور كوريا للتباحث حول مشروع الغاز الطبيعي

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بدأ حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية "مايك دنليفي" زيارة إلى كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع وزير التجارة والصناعة والطاقة "آن دوك غُن" حول التعاون الثنائي في مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.وكانت الحكومة الكورية قد اقترحت المشاركة في المشروع وتوسيع واردات الطاقة الأمريكية كورقة مساومة ضد سياسات التعريفات الجمركية التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.كما سيلتقي دنليفي مع مسؤولين في كبرى الشركات الكورية خلال هذه الزيارة، بما في ذلك شركة بوسكو الدولية وشركة سياه ستيل، في محاولة لجذب الاستثمارات لمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي المنتج في شمال ألاسكا إلى الساحل الجنوبي للولاية عبر خط أنابيب غاز بطول ألف و300 كيلومتر، ثم تسييله قبل شحنه إلى الخارج.