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انعقاد امتحان القبول في الجامعات الكورية لهذا العام يوم 13 نوفمبر

Write: 2025-03-26 10:33:39

انعقاد امتحان القبول في الجامعات الكورية لهذا العام يوم 13 نوفمبر

Photo : KBS News

تقرر إجراء امتحان القبول في الجامعات الكورية لهذا العام، والمعروف باسم "سُو ننغ" باللغة الكورية، يوم 13 نوفمبر القادم.
وأعلن المعهد الكوري للمناهج والتقييم، المُشرف على إنتاج اختبار القدرات الدراسية الجامعية، تفاصيل امتحان هذا العام، أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن حوالي 50% من الأسئلة ستعتمد على محاضرات من نظام البث التعليمي الحكومي "إي بي إس"، كما كان الحال في العام الماضي.
وأضاف أن الأسئلة ستتضمن جداول ورسوما توضيحية ومقاطع من مواد دراسية من نظام البث التعليمي الحكومي.
كما أوضح المعهد أنه سيُصمم أسئلة يُمكن للطلاب حلّها إذا التزموا بمنهج التعليم العام واستكملوا دراستهم بمحاضرات وكتب نظام البث التعليمي.
وكما كان الحال في عام 2024، سيتكوّن امتحان القبول من ستة أقسام، هي: اللغة الكورية، والرياضيات، واللغة الإنغليزية، والتاريخ الكوري، والدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الثانية أو الحروف الصينية والكتب الكلاسيكية.
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