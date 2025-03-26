عدد سكان كوريا الجنوبية يبدأ في التراجع بشكل حاد

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كشف تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أنس الثلاثاء عن أن عدد سكان كوريا الجنوبية قد بلغ ذروته في العام الماضي، وبدأ الآن في بالتراجع بشكل حاد.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد السكان، بناء على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بلغ 51.75 مليون نسمة في عام 2024، وبحلول عام 2072، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى حوالي 36.2 مليون نسمة.وفي الوقت نفسه، تجاوز عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 9.9 مليون نسمة، أي حوالي 19% من إجمالي عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 48% خلال السنوات الـ47 القادمة. كما شهد عدد السكان الأجانب ارتفاعا مضطردا منذ جائحة كورونا، حيث وصل إلى 1.88 مليون نسمة بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 193 ألفا مقارنة بالعام الأسبق.وأظهرت المؤشرات الصحية بوادر انتعاش، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع، الذي انخفض لأول مرة في عام 2022، إلى 83.5 عاما في عام 2023.وفيما يتعلق بالمؤشرات البيئية، قال التقرير إن متوسط التركيزات السنوية للغبار الناعم والغبار فائق الدقة في الغلاف الجوي، والتي انخفضت إلى أقل مستوياتها على الإطلاق خلال فترة جائحة كورونا، قد ارتفعت بسبب زيادة نشاط المصانع في الداخل والخارج.