ميزانية الحكومة الكورية للعام القادم تتجاوز 700 تريليون وون

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أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية أمس الثلاثاء تفاصيل إرشاداتها حول ميزانية العام الجاري 2025، والتي أظهرت أن ميزانية العام القادم سوف تتجاوز 700 تريليون وون، أي ما يزيد عن 476 مليار دولار أمريكي.وأوضحت الإرشادات أنه من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات للسنة المالية 2026 إلى 704.2 تريليون وون، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بميزانية هذا العام البالغة 667.4 تريليون وون.وتهدف الحكومة الكورية إلى التركيز على الاستجابة لحالات عدم اليقين، مثل الحرب التجارية الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، من خلال تنويع أسواق التصدير والمنتجات مع استقرار سلاسل التوريد.كما تعتزم دعم قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والعمل بنشاط على تعزيز التحول إلى الذكاء الاصطناعي في الصناعات القائمة.وقد حددت الوزارة التنافسية الصناعية والتجارية كأولويات رئيسية لميزانية العام القادم.