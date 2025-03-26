مصرع 15 شخصا على الأقل في حرائق الغابات المستعرة في المناطق الجنوبية

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لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم في حرائق الغابات التي اندلعت يوم السبت في منطقة "أوي سونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وامتدت إلى أربع مدن ومناطق مجاورة.ووفقا لسلطات الإطفاء اليوم الأربعاء، لقي 15 شخصا حتفهم في "آن دونغ" و"تشونغ سونغ" و"يونغ يانغ" و"يونغ دوك" منذ ظهر أمس الثلاثاء. وقد وُجد معظم الضحايا على الطرق أو في الساحات، ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم إما بسبب استنشاق الدخان أو في أثناء محاولات الإخلاء الليلية.وأضافت سلطات الإطفاء أن بعض الضحايا في "يونغ دوك"، وهم من سكان مجمع سكني لكبار السن، قد لقوا حتفهم عندما انفجرت السيارة التي كانوا يستقلونها مع انتشار الحرائق بسرعة في أثناء محاولة الإخلاء في الساعة التاسعة من مساء أمس.وكان ثلاثة من بين الضحايا الأربعة في منطقة "يونغ يانغ" أفرادا من عائلة انقلبت سيارتهم في أثناء فرارهم من الحريق.