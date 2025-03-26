انتعاش مؤشر ثقة الأعمال في كوريا لأول مرة منذ خمسة أشهر

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انتعش مؤشر ثقة الأعمال في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس الجاري لأول مرة منذ خمسة أشهر.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع القطاعات بلغ 86.7 نقطة في مارس، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. ويمثل هذا أول ارتفاع بعد انخفاض بدأ في نوفمبر واستمر أربعة أشهر.يذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية بمقدار 1.8 نقطة على أساس شهري، مسجلا 91.9 نقطة في مارس. وارتفع مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة والتجزئة، بمقدار 1.2 نقطة مسجلا 82.9 نقطة.