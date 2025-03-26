حرائق الغابات تُجبر 23 ألف شخص على الإجلاء من منازلهم ليلا

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مع استمرار حرائق الغابات في المناطق الجنوبية من كوريا، اضطر حوالي 23 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم في سبع مدن ومناطق في مقاطعة شمال شمال كيونغ سانغ خلال الفترة من ليلة أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء.ووفقا لحكومة المقاطعة اليوم، تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف من سكان منطقة "تشونغ سونغ"، أي ما يقرب من نصف عدد سكانها، خلال الليل، كما تم إجلاء أكثر من 4300 شخص في "يونغ دوك"، بالإضافة إلى حوالي أربعة آلاف في "آن دونغ"، و2700 في "أوي سونغ"، و1500 في "يونغ يانغ"، و285 في "أول جين".وأمرت الحكومات المحلية سكان تلك المناطق بالإجلاء إلى المدارس أو المراكز المجتمعية أو الصالات الرياضية القريبة هربا من الحرائق سريعة الانتشار.