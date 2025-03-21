كوريا تتعادل مع الأردن في التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم

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تعادل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مع نظيره الأردني بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على استاد مدينة "سو وان" الكورية، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026.ورغم هذا التعادل، استمر المنتخب الكوري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وجاء خلفه مباشرة المنتخب الأردني برصيد 13 نقطة، بينما جاء المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.وسجل هدف كوريا "لي جيه سونغ" في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول من المباراة، بينما سجل هدف الأردن "محمود مَرْضي" في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري بنظيره العراقي يوم الخامس من يونيو، وبنظيره الكويتي يوم العاشر من يونيو، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة على التوالي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.