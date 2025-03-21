معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية يسجل 0.88 طفل في يناير

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شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة تزيد عن 11%، فيما سجل معدل الخصوبة 0.88 طفل.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في يناير 23 ألفا و947 طفلا، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى من الزيادة منذ عام 1981 على أساس أشهر يناير.وشهد عدد المواليد الجدد زيادة لسبعة أشهر متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة، أي متوسط عدد الأطفال المتوقع لكل امرأة، قد وصل إلى مستوى متدن للغاية، حيث بلغ 0.88 طفل في يناير الماضي، بارتفاع مقداره 0.08 طفل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وزاد عدد حالات الزواج في يناير الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 21 ألفا و153 حالة زواج، فيما انخفض عدد حالات الطلاق بنسبة 12.8%، ليصل إلى 6 آلاف و922 حالة طلاق.