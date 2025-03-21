محكمة الاستئناف تصدر حكما اليوم في قضية رئيس الحزب المعارض لي جيه ميونغ

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من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية حكما على رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بتهمة انتهاك قانون الانتخابات، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء.ويأتي صدور الحكم في محكمة الاستئناف في القضية الخاصة بـ"لي جيه ميونغ" بعد أربعة أشهر من إصدار المحكمة الابتدائية حكما على "لي" بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة في انتهاك لقانون انتخابات المسؤولين العموميين.ويعتبر "لي" المرشح الأوفر حظا للرئاسة في حالة تأييد عزل الرئيس "يون صوك يول"، لكن تأكيد محكمة الاستئناف للحكم عليه من شأنه أن يجرده من مقعده البرلماني، ويمنعه من الترشح في الانتخابات لمدة 10 سنوات.وإذا تم إصدار حكم على "لي" بالغرامة بأكثر من مليون وون، فسوف يتم تجريده من مقعده البرلماني، ومنعه من الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات.