القائم بأعمال الرئيس الكوري يصف حرائق الغابات بأنها الأسوأ في التاريخ

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وصف "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية، حرائق الغابات المستعرة حاليا في المنطقة الجنوبية من البلاد، بأنها "الأسوأ في التاريخ"، ويتعهد ببذل جهود شاملة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لإخماد تلك الحرائق الهائلة في غضون هذا الأسبوع.جاء ذلك في خطاب ألقاه "هان" اليوم الأربعاء، حيث قال إن الحكومة تكافح أسوأ حرائق غابات على الإطلاق من خلال تعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة، لكن الوضع لا يزال حرجا.وأضاف أن كوريا قد تعاني من أضرار غير مسبوقة بسبب حرائق الغابات، مؤكدا على ضرورة تركيز جميع مواردها على إخماد حرائق الغابات في غضون هذا الأسبوع.وتشارك حاليا 128 طائرة هليكوبتر مع 4 آلاف و600 من الجنود والموظفين الحكوميين، إلى جانب عدد من طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الأمريكية الموجودة في كوريا، في عمليات إخماد حرائق الغابات.وقال "هان" إنه بعد إخماد الحرائق، ستراجع الحكومة نظام الاستجابة لحرائق الغابات، وإجراءات الوقاية منها، وتحديث إرشاداتها.