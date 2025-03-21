القائم بأعمال الرئيس يستقبل حاكم ولاية ألاسكا

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استقبل القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" أمس الأربعاء حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية "مايك دنليفي" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وخلال اللقاء، أعرب حاكم ولاية ألاسكا "دنليفي" عن أمله في أن تتم، في أثناء زيارته لكوريا، مناقشة التنمية المستدامة للتعاون بين كوريا الجنوبية وولاية ألاسكا الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في تطوير الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.كما أعرب "دنليفي" عن إعجابه بالديمقراطية الحرة والتنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن ولاية ألاسكا تقدر علاقاتها مع كوريا الجنوبية.ومن جانبه، أشاد القائم بأعمال الرئيس "هان" باهتمام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بصناعة بناء السفن الكورية، معربا عن أمله في أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على توسيع وتعزيز علاقات التحالف بين سيول وواشنطن. كما أعرب عن أمله في توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا وولاية ألاسكا.