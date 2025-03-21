محكمة الاستئناف تبرّئ رئيس الحزب المعارض من تهمة انتهاك قانون الانتخابات

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أصدرت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم الأربعاء، يقضي بتبرئة "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، من تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة كمرشح رئاسي قبل انتخابات عام 2022.وألغت المحكمة حكما أصدرته المحكمة الابتدائية في نوفمبرالماضي بحق "لي"، يقضي بسجنه لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة في انتهاك لقانون انتخاب المسؤولين العموميين.وقالت المحكمة إن "لي جيه ميونغ" لم يرتكب جريمة نشر أكاذيب عندما صرح بأنه لا يعرف "كيم مون كي"، رئيس قسم التطوير الأولفي شركة "صونغ نام" للتنمية الحضرية، والذي توفي في أثناء التحقيق معه للاشتباه في حصوله على معاملة تفضيلية في تطوير منطقة "ديه جانغ دونغ"، عندما كان"لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2021.يذكر أن لي يُعتبر حاليا المرشح الأوفر حظا للرئاسة في حالة تأييد المحكمة الدستورية لقرار عزل الرئيس يون صوك يول، الموقوف عن العمل.ولم يتضح بعد ما إذا كانت النيابة العامة سوف تحيل القضية إلى المحكمة العليا.