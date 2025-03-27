مقتل 26 شخصا على الأقل في حرائق الغابات في كوريا

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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات الهائلة في المناطق الجنوبية إلى 26 قتيلا حتى يوم أمس الأربعاء، مع استمرار جهود مكافحة الحرائق لليوم السادس على التوالي.وأحصى المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة عدد الضحايا المبدئي حتى الساعة الرابعة من مساء أمس، حيث وصل إلى 24. وبعد ذلك تم الإبلاغ عن مصرع شخص آخر بعد الظهر في منطقة "يونغ دوك" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، كما تحطمت مروحية على جبل في "أوي سونغ"، مما أسفر عن مصرع قائدها، وبالتالي ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات إلى 26.وقال المقر المركزي إن 12 شخصا من المصابين كانت إصاباتهم خطيرة، في حين كانت إصابات 14 آخرين طفيفة.وقد دمرت حرائق الغابات 317 مبنى، بما في ذلك منازل ومصانع ومستودعات، وأدت إلى نزوح أكثر من 28 ألف شخص.