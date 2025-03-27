ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من السيارات.ووقع "ترامب" أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداء من يوم 2 أبريل.وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال "ترامب" إنه سيفرض رسوما بنسبة 25% على جميع السيارات غير المصنوعة في الولايات المتحدة.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفرض فيها "ترامب" رسوما جمركية على سلع فردية منذ توليه الرئاسة في يناير، بعد فرضه رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم يوم 12 مارس.ويُخشى أن توجه الرسوم الجمركية الأخيرة ضربة كبيرة لكوريا الجنوبية، حيث تمثل السيارات الحصة الأكبر من صادراتها إلى الولايات المتحدة.وفي العام الماضي، تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الولايات المتحدة 50 تريليون وون، وهو ما يمثل نصف صادراتها العالمية من السيارات تقريبا، البالغة 104 تريليونات وون، أي ما يعادل 70.8 مليار دولار.