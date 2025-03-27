كوريا تشهد هطول أمطار متفرقة اليوم الخميس

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تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار متفرقة اليوم الخميس، وسط حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق البلاد.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، بدأ هطول الأمطار على جزيرة "جيجو" في أقصى جنوب البلاد مساء أمس الأربعاء مع اقتراب منطقة الضغط المنخفض القادمة من شبه جزيرة "شان دونغ" الصينية.ومن المتوقع أن يمتد هطول الأمطار نحو الشمال إلى بقية أنحاء البلاد بحلول بعد ظهر اليوم الخميس، ولكن من المرجح أن تتراوح معدلاتها بين 5 و20 ملليمترا فقط.أما مقاطعات شمال وجنوب "كيونغ سانغ" في المنطقة الجنوبية الشرقية التي اجتاحتها حرائق الغابات، فمن المتوقع أن تشهد كميات من الأمطار تقل عن 5 ملليمترات، بسبب عدم تشكيل منطقة الضغط المنخفض الضعيفة لسحب ممطرة قوية.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الخميس بين 7 و17 درجة مئوية، قبل أن ترتفع درجات الحرارة العظمى نهارا إلى ما بين 15 و25 درجة مئوية.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى صباح الغد الجمعة بحوالي 10 درجات مئوية مقارنة باليوم، بسبب دخول هواء بارد من الشمال الغربي.