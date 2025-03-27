تضرر 8 من أصول التراث الوطني الكوري بسبب حرائق الغابات

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تضررت 8 أصول تراثية وطنية كورية بسبب حرائق الغابات الهائلة المستعرة في المنطقة الجنوبية من البلاد.وقالت هيئة التراث الكوري أمس الأربعاء إن الحرائق أدت إلى تضرر كنزيْن وطنيين وموقع واحد ذي مناظر طبيعية ونصب تذكاري طبيعي واحد و4 أصول تراثية مصنفة على مستوى المقاطعات.ويُعتقد أن الكنزين الوطنيين، وهما قاعة "يون سو" وجناح "غون رو" في معبد "غون سا"، وهو معبد بوذي تراثي، قد دُمرا بالكامل بسبب الحرائق.ونجحت هيئة التراث الكوري في نقل 651 كنزا وطنيا و17 قطعة تراث ثقافي مصنفة على مستوى المقاطعات إلى متاحف ومؤسسات عامة قريبة.كما رفعت هيئة التراث الكوري مستوى التحذير من كوارث التراث الوطني إلى مستوى "خطير".