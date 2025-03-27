واشنطن تفرض الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة وقطع الغيار

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قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% التي أعلن عنها الرئيس "دونالد ترامب" أمس الأربعاء، سوف تُطبق على السيارات المستوردة والشاحنات الخفيفة وقطع غيار السيارات أيضا.وأصدر البيت الأبيض بيانا منفصلا لتوضيح ما أعلنه "ترامب"، حيث قال إن الرسوم الجمركية بنسبة 25% سوف تُطبق على سيارات الركاب أجنبية الصنع، بما في ذلك سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات الكروس أوفر والميني فان وشاحنات البضائع وشاحنات النقل الخفيفة، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات الرئيسية، مثل المحركات وناقلات الحركة والمكونات الكهربائية.وأضاف البيان أنه سيتم توسيع الرسوم الجمركية على أجزاء إضافية إذا لزم الأمر. كما قال إن قطع غيار السيارات التي تفي بمتطلبات الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستبقى معفاة من الرسوم الجمركية، إلى أن تضع الولايات المتحدة آلية لتطبيق الرسوم الجمركية على المحتوى غير الأمريكي المستورد.