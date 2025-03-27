استئناف جهود مكافحة الحرائق في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ

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استأنفت السلطات الكورية جهودها فجر اليوم الخميس لمكافحة حرائق الغابات الهائلة التي بدأت في "أوي سونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ" وامتدت إلى الأجزاء الشمالية من المقاطعة.وبدأت سلطات الغابات في حشد عُمّال المطافئ والإنقاذ، وطائرات هليكوبتر ومركبات لمكافحة الحرائق، بدءا من الساعة 6:30 من صباح اليوم، وهو اليوم السادس من حرائق الغابات المستعرة.ومع انحسار الحرائق خلال الليل بالقرب من موقعين مدرجين على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة "آن دونغ"، وهما قرية "ها هويه" التراثية وقرية "بيونغ سان صو وان"، تخطط السلطات لنشر مروحيات في المناطق المحيطة بها اليوم الخميس لحماية هذه المعالم الثقافية.وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم نشرت السلطات حوالي 80 مروحية وحوالي 700 قطعة من المعدات وأكثر من 4600 من الأفراد.وقالت سلطات الغابات إن حرائق الغابات أثرت على حوالي 16 ألف هكتار في بلدات "تشونغ سونغ" و"يونغ يانغ" و"يونغ دوك" حتى الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء.أما الأضرار في "أوي سونغ" و"آن دونغ" فكانت واسعة النطاق لدرجة أن السلطات لم تقدم تقديرات لها بعد، ولكن يُعتقد أن الرقم الإجمالي في المدن والبلدات الخمس يزيد عن 30 ألف هكتار.