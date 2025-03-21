هيون ديه للسيارات تنشيء مركزا متقدما للتصنيع في الولايات المتحدة

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أقامت شركة "هيون ديه موتور" الكورية لإنتاج السيارات حفلا بمناسبة الانتهاء من إنشاء مصنعها "ميتا بلانت أمريكا" أمس في مدينة "إيلابيل" في ولاية جورجيا الأمريكية، وهو ثالث مركز للإنتاج تنشئه للتصنيع في الولايات المتحدة.وأوضحت هيون ديه أن المصنع الجديد سيكون بمثابة مركز استراتيجي للإنتاج ليقوم بدور كبير في نمو الشركة على مستوى العالم، وأيضا تعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وكانت هيون ديه قد أطلقت عملية إنشاء هذا المركز المتطور القادر على إنتاج 300 ألف سيارة سنويا، في شهر أكتوبر من عام 2022، على مساحة تبلغ 11 مليونا و760 ألف متر مربع، وهو ما سيرفع إنتاج هيون ديه من السيارات في الولايات المتحدة إلى مليون وحدة سنويا، كما تخطط لزيادة الإنتاج فيها إلى مليون و200 ألف وحدة سنويا في المستقبل.الجدير بالذكر أن هيون ديه طبقت العديد من تقنيات التصنيع المتقدمة التي تم تطويرها في مركز الابتكار الدولي التابع لها في سنغافوره، على مصنع "ميتا بلانت أمريكا"، حيث تم إنشاء المصنع بناء على برامج باستخدام تكنولوجيا الأتمتة الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.