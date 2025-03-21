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الكوريتان

كوريا الشمالية ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى روسيا

Write: 2025-03-27 14:33:03Update: 2025-03-27 14:45:59

كوريا الشمالية ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى روسيا

Photo : YONHAP News

قالت  السلطات العسكرية  في  كوريا  الجنوبية  إن  كوريا  الشمالية أرسلت  في  أوائل  هذا  العام  المزيد  من  الجنود  إلى  روسيا  لدعمها في  حربها  ضد  أوكرانيا،  كما  تواصل  تقديم  الدعم  إلى  موسكو  بالصواريخ والقذائف.
جاء  ذلك  في  تقرير  صادر  عن  هيئة  الأركان المشتركة  في  كوريا  الجنوبية  اليوم  حول  الاتجاهات العسكرية  الأخيرة  للجيش  الكوري  الشمالي. 
وقال  التقرير إن  حوالي  4  آلاف  جندي،  من  بين  11  ألف  جندي  كوري  شمالي  كان  قد  تم  إرسالهم  إلى  روسيا،  قد  قُتلوا  في  الحرب  أو  تعرضوا  لإصابات، كما  تم  إرسال  أكثر  من  3  آلاف  جندي  إضافي  إلى  روسيا  خلال  شهري  يناير  وفبراير الماضيين،  مشيرا  إلى  أن  كوريا  الشمالية  تواصل  تقديم  الصواريخ وقطع  المدفعية  والذخائر إلى  روسيا.  وأوضح  أن  كوريا  الشمالية  كوريا  الشمالية  زودت  روسيا  بعدد  كبير  من  الصواريخ  الباليستية قصيرة  المدى،  وحوالي 220  مدفع  هاوتزر ذاتي  الدفع،  عيار  170  ملليمترا، وقاذفات  صواريخ  متعددة عيار  240  ملليمترا. 
ومن  ناحية  أخرى،  قال  التقرير  إن  الأعمال  التي  تنفذها  كوريا  الشمالية  في  منطقة  الجبهة مع  كوريا  الجنوبية، والتي  كانت  قد  توقفت  مؤقتا  لإجراء  التدريب الشتوي  في  نهاية  العام  الماضي، قد  استؤنفت  في  أوائل  هذا  الشهر،  وتضمنت تعزيز  الأسلاك  الشائكة في  المنطقة  الحدودية.
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