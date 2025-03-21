كوريا الشمالية ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى روسيا

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قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت في أوائل هذا العام المزيد من الجنود إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا، كما تواصل تقديم الدعم إلى موسكو بالصواريخ والقذائف.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم حول الاتجاهات العسكرية الأخيرة للجيش الكوري الشمالي.وقال التقرير إن حوالي 4 آلاف جندي، من بين 11 ألف جندي كوري شمالي كان قد تم إرسالهم إلى روسيا، قد قُتلوا في الحرب أو تعرضوا لإصابات، كما تم إرسال أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى روسيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تواصل تقديم الصواريخ وقطع المدفعية والذخائر إلى روسيا. وأوضح أن كوريا الشمالية كوريا الشمالية زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وحوالي 220 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع، عيار 170 ملليمترا، وقاذفات صواريخ متعددة عيار 240 ملليمترا.ومن ناحية أخرى، قال التقرير إن الأعمال التي تنفذها كوريا الشمالية في منطقة الجبهة مع كوريا الجنوبية، والتي كانت قد توقفت مؤقتا لإجراء التدريب الشتوي في نهاية العام الماضي، قد استؤنفت في أوائل هذا الشهر، وتضمنت تعزيز الأسلاك الشائكة في المنطقة الحدودية.