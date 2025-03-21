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مصرع 26 شخصا بسبب حرائق الغابات في كوريا

Write: 2025-03-27 14:33:29Update: 2025-03-27 18:28:12

مصرع 26 شخصا بسبب حرائق الغابات في كوريا

Photo : YONHAP News

اتضح  أن  حجم  الأضرار الناتجة  عن  حرائق  الغابات  في  المناطق  الشمالية من  مقاطعة  شمال  كيونغ  سانغ،  ومناطق  "سان تشونغ"  و"اول  سان" و"اول  جو"  في  مقاطعة  جنوب  كيونغ  سانغ،  قد  سجل  رقما  قياسيا غير  مسبوق.
وقال  تقرير  صادر  عن  المركز  الوطني لمكافحة  الكوارث  وإجراءات السلامة،  إن  إجمالي المساحات  المتضررة  بسبب  حرائق  الغابات التي  اندلعت  في  10  مواقع، بلغ  360  ألفا  و9  هكتارات حتى  الساعة  التاسعة من  صباح  اليوم  الخميس.
وأضاف  التقرير أن  عدد  ضحايا  تلك  الحرائق بلغ  56  شخصا،  منهم  26  لقوا  مصرعهم، و8  لديهم  إصابات خطيرة،  و22  لديهم  إصابات  طفيفة. كما  احترقت  بالكامل 325  منشأة،  بما  في  ذلك  منازل  ومصانع وأصول  ثقافية،  بينما  تم  إجلاء  37  ألفا  و186  شخصا  من  منازلهم.
وكانت  الأضرار الناجمة  عن  حرائق  الغابات  في  المناطق  الشمالية بمقاطعة  شمال  كيونغ  سانغ  هي  الأكبر،  حيث  لقي  22  شخصا  مصرعهم هناك،  وبلغ  إجمالي المساحة  المتضررة  33  ألفا  و204  هكتارات.
وقال  التقرير أيضا  إنه  حتى  الساعة  الخامسة من  صباح  اليوم  الخميس،  بلغت  نسبة  إخماد  حرائق  الغابات في  منطقة  "اوي سونغ"  بمقاطعة  شمال  كيونغ  سانغ  54%،  وفي  منطقة  تشونغ  سونغ  77%،  وفي  منطقة  آن  دونغ  52%،  وفي  منطقة  يونغ  دوك  10%،  وفي  منطقة  يانغ  يانغ  18%.
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