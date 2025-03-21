مصرع 26 شخصا بسبب حرائق الغابات في كوريا

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اتضح أن حجم الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات في المناطق الشمالية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومناطق "سان تشونغ" و"اول سان" و"اول جو" في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، قد سجل رقما قياسيا غير مسبوق.وقال تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، إن إجمالي المساحات المتضررة بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في 10 مواقع، بلغ 360 ألفا و9 هكتارات حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.وأضاف التقرير أن عدد ضحايا تلك الحرائق بلغ 56 شخصا، منهم 26 لقوا مصرعهم، و8 لديهم إصابات خطيرة، و22 لديهم إصابات طفيفة. كما احترقت بالكامل 325 منشأة، بما في ذلك منازل ومصانع وأصول ثقافية، بينما تم إجلاء 37 ألفا و186 شخصا من منازلهم.وكانت الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في المناطق الشمالية بمقاطعة شمال كيونغ سانغ هي الأكبر، حيث لقي 22 شخصا مصرعهم هناك، وبلغ إجمالي المساحة المتضررة 33 ألفا و204 هكتارات.وقال التقرير أيضا إنه حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس، بلغت نسبة إخماد حرائق الغابات في منطقة "اوي سونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ 54%، وفي منطقة تشونغ سونغ 77%، وفي منطقة آن دونغ 52%، وفي منطقة يونغ دوك 10%، وفي منطقة يانغ يانغ 18%.