أوامر حكومية طارئة لإنقاذ المتضررين من حرائق الغابات

Photo : YONHAP News

أصدر "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس الكوري تعليمات طارئة لمسؤولي الحكومة لضمان عدم حدوث أي اضطرابات في عمليات الإغاثة والدعم لضحايا حرائق الغابات. وطلب من "كو كي دونغ" وزير الإدارة العامة والأمن، الذي يتولى رئاسة مركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، الإقامة هناك للإشراف بنفسه على الوضع، إلى أن تتم السيطرة على الحرائق.ومن ناحية أخرى، يركز البرلمان الكوري أيضا على دعم مكافحة حرائق الغابات، حيث قرر تأجيل الجلسة العامة، التي كانت ستُعقد اليوم، وذلك بناء على طلب من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة معا.وعقد حزب قوة الشعب الحاكم أول اجتماع للجنة الخاصة لمكافحة حرائق الغابات حيث قال إن كوريا تواجه حالة طوارئ وطنية، وأكد على ضرورة التزام الدائرة السياسية بمسؤوليتها من أجل حياة وأمن الشعب. ويعمل الحزب حاليا على تنظيم حملة لجمع التبرعات وتقديم مواد الإغاثة.كما زار "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وعدد من نواب الحزب، المناطق المتضررة في "آن دونغ" و"اوي سونغ" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث قاموا بمعاينة الأضرار وتقديم المواساة للضحايا. ويخطط الحزب المعارض لتشكيل فريق عمل خاص لمكافحة حرائق الغابات من أجل تقديم الدعم للمتضررين وإعداد سبل لمنع حدوث تلك الحرائق مجددا.