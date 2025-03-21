مسلسل كوري يحتل المركز الأول في فئة المسلسلات غير الإنغليزية في نتفليكس

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نجح مسلسل درامي كوري مليئ بالمشاعر في استقطاب المشاهدين من جميع أنحاء العالم، مرة أخرى. وقالت منصة "نتفليكس" لخدمات الفيديو عبر الإنترنت، إن المسلسل الكوري بعنوان "عندما تمنحك الحياة اليوسفي"، احتل المركز الأول عالميا في فئة المسلسلات غير الناطقة باللغة الإنغليزية.وقد بدأ عرض الموسم الثالث من المسلسل، والمكون من الحلقات بدءا من التاسعة وحتى الثانية عشرة، يوم 21 مارس الجاري، وقد وصل عدد مشاهديه إلى 5 ملايين و500 ألف، ليحتل المركز الأول عالميا بعد أن احتل الموسم الأول المركز الرابع، والموسم الثاني المركز الثاني.وقالت نتفليكس إن المسلسل الكوري أثبت شعبية عالمية بالدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل في 42 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والبرازيل وكولومبيا وتايوان وتركيا وفيتنام.وأضافت أن السر في هذه الشعبية يكمن في سرده الذي يتجاوز الجنسيات والأجيال، موضحة أنه يتناول حياة امرأة ورجل ولدا في جزيرة جيجو الكورية، والحب ومعناه عند الرجال والنساء والآباء والأطفال.ومن المتوقع أن يتم عرض الموسم الرابع والأخير المكون من الحلقات الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة، في جميع أنحاء العالم غدا الجمعة.