الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

تحذيرات من عمليات قرصنة كورية شمالية على منتدى آبيك في كيونغ جو

Write: 2025-03-27 14:34:38Update: 2025-03-27 14:44:05

تحذيرات من عمليات قرصنة كورية شمالية على منتدى آبيك في كيونغ جو

Photo : KBS News

قالت  وكالة  المخابرات  الوطنية في  كوريا  الجوبية إنه  من  المحتمل أن  تكون  هناك  هجمات  إرهابية أو  محاولات  قرصنة  من  قبل  كوريا  الشمالية في  أثناء  فترة  انعقاد  قمة  منتدى  التعاون الاقتصادي  لآسيا  والمحيط الهادئ،  "آبيك"،  المقرر عقدها  في  مدينة  "كيونغ  جو" بمقاطعة  شمال  كيونغ  سانغ  في  كوريا  الجنوبية، خلال  الفترة  من  أواخر  شهر  أكتوبر  إلى  أوائل  شهر  نوفمبر  من  هذا  العام.
جاء  ذلك  في  تقرير  أصدرته  الوكالة اليوم  حول  التهديدات الإرهابية  في  عام  2024  والتوقعات ذات  الصلة  للعام  2025،  حيث  أوضحت  أنه  نظرا  لأن  العديد  من  قادة  دول  العالم  سيزورون كوريا  خلال  فترة  انعقاد  المنتدى، فإن  الجماعات  الإرهابية الدولية  قد  تستهدفهم وتهاجمهم،  وقد  تلجأ  كوريا  الشمالية أيضا  إلى  حروب  معرفية  أو  قرصنة  لتعطيل الحدث.
وأوضحت  أن  الحروب  المعرفية تعتبر  نوعا  من  الهجمات  التي  يتم  فيه  نشر  معلومات كاذبة  للتسبب  في  اتخاذ  العدو  قرارات  غير  عقلانية  بناء  على  تصورات غير  صحيحة.
وتوقع  التقرير أيضا  أن  تستخدم كوريا  الشمالية  استراتيجية ذكية  تجمع  بين  الاستفزازات  المحلية والحرب  المعرفية  لتعزيز نظرية  الدولتين  المتعاديتين بين  الكوريتين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;