تحذيرات من عمليات قرصنة كورية شمالية على منتدى آبيك في كيونغ جو

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجوبية إنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إرهابية أو محاولات قرصنة من قبل كوريا الشمالية في أثناء فترة انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر عقدها في مدينة "كيونغ جو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من أواخر شهر أكتوبر إلى أوائل شهر نوفمبر من هذا العام.جاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة اليوم حول التهديدات الإرهابية في عام 2024 والتوقعات ذات الصلة للعام 2025، حيث أوضحت أنه نظرا لأن العديد من قادة دول العالم سيزورون كوريا خلال فترة انعقاد المنتدى، فإن الجماعات الإرهابية الدولية قد تستهدفهم وتهاجمهم، وقد تلجأ كوريا الشمالية أيضا إلى حروب معرفية أو قرصنة لتعطيل الحدث.وأوضحت أن الحروب المعرفية تعتبر نوعا من الهجمات التي يتم فيه نشر معلومات كاذبة للتسبب في اتخاذ العدو قرارات غير عقلانية بناء على تصورات غير صحيحة.وتوقع التقرير أيضا أن تستخدم كوريا الشمالية استراتيجية ذكية تجمع بين الاستفزازات المحلية والحرب المعرفية لتعزيز نظرية الدولتين المتعاديتين بين الكوريتين.