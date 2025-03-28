ارتفاع حصيلة ضحايا أسوأ حرائق غابات في كوريا إلى 27 شخصا

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قال المقر المركزي لمكافحة الكوارث وإجراءات السلامة إن عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، قد بلغ 27 شخصا حتى الساعة الـ4 من بعد ظهر أمس الخميس. ويشمل ذلك مصرع أحد مفتشي حرائق الغابات، وهو في الستين من عمره، وقد عُثر عليه في حوالي الساعة 11:50 من صباح الخميس في بلدة "يونغ دوك" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وأفادت التقارير بأن 32 شخصا من سكان المناطق المتضررة قد تعرضوا لإصابات جراء الحرائق، في حين أُجبر أكثر من 37 ألف شخص على النزوح من منازلهم، ولم يعد حوالي 16 ألفا منهم حتى الآن. وتقدر السلطات عدد المنازل والمعابد ومباني المصانع والممتلكات الثقافية التي احترقت بـ325.ويُتوقع أن يصبح حريق "أوي سونغ"، الذي انتشر ليؤثر على 5 مدن وبلدات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" منذ اندلاعه يوم السبت، أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، حيث ينتشر بسرعة قياسية عالية تبلغ 8.2 كيلومتر في الساعة.وحتى صباح الأربعاء، بلغت مساحة المنطقة المتضررة في المنطقة الشمالية من المقاطعة 33 ألفا و204 هكتارات، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 23 ألفا و794 هكتارا المسجل في عام 2000 في حرائق غابات ساحل "كانغ وان" الشرقي. وقد شهدت منطقة "أوي سونغ" هطول بعض الأمطار في وقت متأخر من يوم أمس، لكن خبراء الطقس لا يتوقعون هطول ما يكفي لإخماد النيران. وبحسب هيئة التراث الكوري، تضرر 23 من الأصول الثقافية بسبب الحرائق أمس الخميس، بزيادة 8 مقارنة بالأربعاء.ومن ناحية أخرى، أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري "هان دوك سو" كلا من "آن دونغ" و"تشونغ سونغ" و"يونغ يانغ" و"يونغ دوك" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، كمناطق كوارث خاصة.