روسيا تستعد لزيارة الزعيم الكوري الشمالي في غضون هذا العام

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قال نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" إن الاستعدادات جارية لزيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا خلال هذا العام.ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المسؤول الروسي أمس الخميس، عن وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء.كما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية الحكومية للأنباء تقريرا أيضا قالت فيه إن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" سيزور بيونغ يانغ لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.ومن ناحية أخرى، قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية إن موسكو أطلعت "كيم" على تفاصيل مفاوضاتها مع واشنطن بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية.وقال الدبلوماسي الروسي إن "سيرغي شويغو"، سكرتير مجلس الأمن الروسي الذي زار بيونغ يانغ مؤخرا، أطلع الزعيم الكوري الشمالي على الحوار بين موسكو وواشنطن، وكذلك الوضع في أوكرانيا.