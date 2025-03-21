السلطات الكورية تتعهد باحتواء الحرائق الرئيسية اليوم الجمعة

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مع استمرار مكافحة حرائق الغابات المستعرة في المناطق الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، تعهدت سلطات الغابات بتعبئة جميع الموارد المتاحة لاحتواء الحرائق الرئيسية اليوم الجمعة.وأعلن رئيس هيئة الغابات الكورية "إيم سانغ سوب" عن هذا التعهد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، حيث قال إن الأمطار التي هطلت خلال الليل قد قللت من الدخان مما أدى إلى تحسين الرؤية، كما أن انخفاض درجات الحرارة خلق ظروفا مواتية لجهود احتواء الحرائق. وتعهد "إيم" ببذل جهود شاملة لإخماد الحرائق من خلال تعبئة جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك المروحيات والأفراد.وقال أيضا إن الأضرار التي لحقت بالمواقع الرئيسية في "آن دونغ" كانت قليلة، مثل قرية "ها هوي" التراثية، التي تُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.وقد تم حتى صباح اليوم الجمعة احتواء 85% من الحرائق في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بزيادة 22% عن يوم أمس.